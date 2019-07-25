قاض أميركي يحظر العمل بإجراءات إدارة ترمب الجديدة بشأن الحصول على اللجوء

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لوس أنجليس: أصدر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأربعاء أمرًا ابتدائيًا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

أصدر القاضي جون تيغار حكمه، الذي أصبح ساري المفعول مباشرة بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.

تهدف إجراءات ترمب الجديدة إلى منع معظم طالبي اللجوء من أميركا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم تأتي من المكسيك.

تزامن قرار القاضي تيغار مع قرار لقاض فيدرالي آخر في واشنطن بالسماح بتنفيذ اجراءات اللجوء الجديدة بعد نظره في دعوى منفصلة الأربعاء. مع ذلك فإن قرار تيغار يضمن عدم تنفيذ الاجراءات الجديدة حتى يتم حل جميع القضايا والطعون القانونية.

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كتب تيغار في حكمه أن "الاجراءات الجديدة غير صالحة، لأنها تتعارض مع قوانين اللجوء الحالية"، مستنكرا قرار الحكومة الاميركية إصدار القانون الجديد الذي وصفه بأنه "اعتباطي ومتقلب".

وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز قانون الفقر الجنوبي ومركز الحقوق الدستورية قد طعنوا بإجراءات ترمب أمام المحاكم في الأسبوع الماضي، اضافة الى طعون أخرى منفصلة في واشنطن.

قالت ميليسا كرو وهي محامية في مشروع العدالة للمهاجرين "حكم اليوم انتصار مهم للأفراد والأسر الضعيفة من دول أميركا الوسطى المحاصرة الذين يبحثون عن ملجأ في بلادنا".

اضافت "سنستمر في محاربة هذه السياسة الوحشية اضافة الى مجموعة أخرى من السياسات التي تحاول ادارة ترمب من خلالها شن الحرب على طالبي اللجوء وعلى قانون اللجوء في بلدنا".