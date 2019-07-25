الحنيطي قائداً للجيش الأردني خلفاً لفريحات

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً بتعيين اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. كما أصدر الملك مرسوماً بإحالة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد. وشغل الحنيطي سابقاً قائد سلاح الجو الملكي الأردني. وتولى محمود عبدالحليم فريحات رئاسة الأركان المشتركة الأردنية منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. تم ترفيعه بقرار ملكي إلى رتبة فريق اعتباراً من 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

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