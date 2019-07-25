الجيش السوداني يعتقل النائب الأول للبشير خلال محاولة انقلابية فاشلة

نقلت وكالة السودان للأنباء عن الجيش السوداني، قوله الأربعاء، إنه "أحبط محاولة انقلاب واعتقل عدداً غير محدد من كبار الضباط فيما يتصل بالمؤامرة.

وذكرت الوكالة "أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد" وأضافت "تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

ونقلت الوكالة عن الجيش قوله: "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

جاءت محاولة الانقلاب في الوقت الذي يعمل فيه المجلس العسكري وتحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتقاسم السلطة لفترة انتقالية من ثلاث سنوات حتى إجراء انتخابات، وهي عملية تعثرت مراراً.