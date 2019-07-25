حفتر: سنرفع راية النصر في طرابلس قريباً

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، اقتراب موعد رفع "راية النصر" في طرابلس حيث تدور مواجهات في جنوبها منذ نحو أربعة أشهر.

وقال حفتر في كلمة مصورة نقلتها قناة ليبيا الحدث: "سترتفع راية النصر في عاصمتنا قريباً.. نطمئنكم أن الموعد مع النصر اقترب من الهدف الذي قدم الليبيون من أجله قوافل الشهداء والجرحى".

وأضاف: "تواجهون معاً عدواً متوحشاً لم يسبق له مثيل في الأرض من طغيانه، لكنكم تمكنتم من قسم ظهره واقتربتم من النيل منه بعد طول انتظار".

وأكد حفتر أن "القوة الضاربة (قواته) تقف في وجه الإرهابيين مهمها امتلكوا من إمكانيات"، مشيراً إلى أن الهدف من عملية طرابلس "استكمال تحرير ليبيا من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها".

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وطالب قواته حين موعد الدخول إلى طرابلس بالحرص على سكان العاصمة، وأن "لا تأخذهم رحمة أو شفقة بحق من حمل السلاح لصد الجيش عن دخولها"، وفقاً لقوله.

وتواصل قوات الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتواجه قوات الجيش الوطني الليبي مقاومة شرسة من قبل الميليشيات الإخوانية الموالية لحكومة الوفاق الوطني.