مباشر قطر: أندونيسيا كشفت تورط الدوحة بتكليف مليشيات إرهابية في الصومال.. فيديو

ذكر تقرير صادر عن موقع مباشر قطر، أنه بعدما فضحت المكالمة الهاتفية التي جرت بين ضباط الاستخبارات ورجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي مع سفير الدوحة في مقديشو، حسن بن حمزة بن هاشم ,تورط الدوحة بتكليف مليشيات إرهابية تنفيذ تفجيرات في منطقة بوصاصو الصومالية لتعزز المصالح القطرية بالبلد الأفريقي ،خرج مكتب الاتصال الحكومي القطري ببيان رسمي ليس لينفي المكالمة والتصريحات التي تورط النظام القطري بل لينفي العلاقة القطرية بالمهندي قائلاً أنه لم يكن مستشاراً أبداً وهو لا يمثل دولة قطر .

وأضاف التقرير أن وكالات الأنباء والصحف الإندونيسية خرجت لتؤكد الصلة الوثيقة التي تجمع ضابط الاستخبارات القطري خليفة كايد المهندي، والذي اتخذ مسمى رجل أعمال كغطاء له لتسهيل المهمات القطرية الخبيثة التي يتم تكليفه بها , هو أحد المقربين من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .

وتابع التقرير أنه قبل شهر واحد فقط، وتحديدا في 7 يونيو 2019 جاء المهندي ضمن وفد رسمي قطري إلي باكستان , في زيارة قطرية إلي البلد الأسيوي بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهم وكان رجل الأعمال القطري من ضمن الوفد المشارك في تعزيز العلاقات التجارية ،وأن النفي القطري من مكتب الاتصال الحكومي يؤكد حالة التخبط التي يعيشها النظام القطري بعدما وقعت أوراقه وأذرعه لتفضح ولو بالصدفة نواياه ومخططاته الخبيثة التي يكيلها ضد أشقائه العرب والعالم أجمع .