فضيحة جديدة.. قطر تتجسس على اتصالات مسؤولين عراقيين كبار

أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن العالم يواصل اكتشاف حقيقة تنظيم الحمدين وسلوكه الداعم للإرهاب والإرهابيين.

وقال الموقع، "ففى تطور ليس بالجديد لكنه تأكيد على الدور الخفى الذى تمارسه قطر فى العراق عبر استثمارات مشبوهة، كشف معارض عراقى عن تجسس قطرى على جميع الاتصالات للمسؤولين العراقيين من خلال شركة الاتصالات القطرية "آسياسيل".

وتابع، أن سيرفرات اتصالات الهاتف النقال بالنسبة للمواطنين والسياسيين العراقيين، موجودة فى دولة قطر وهذا بحد ذاته يعتبر خرقا امنيا ولا تستطيع الحكومة العراقية السيطرة عليه".

ولفت موضع "قطريليكس"، إلى أن لجنة الخدمات والأعمار النيابية طالبت وزير الاتصالات بأن يتم تشكيل لجنة اتصالات تمنح الرخصة الرابعة لغرض المنافسة والمشاركة فى عمليات المعلوماتية وأن تكون سيرفرات الاتصالات ضمن المنظومة الوطنية العراقية، موضحا أن وزارة الاتصالات ولجنة الخدمات النيابية ستذهب باتجاه منح الرخصة الرابعة إلى شركة وطنية عراقية لتبنى الاتصالات.