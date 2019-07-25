واشنطن تفرض عقوبات على شركة صينية لدخولها في صفقة نفطية مع إيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "تشوهاى تشينرونج" الصينية ورئيسها بسبب قيامها بشراء نفط من إيران بالمخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى إن هذا يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة ضمن حملة الضغط الاقتصادى على النظام الإيرانى والتى أكدت واشنطن أنها ستنفذها بصورة كاملة.

وأضاف أن هذا سيحرم النظام الإيرانى من مصادر تمويل مهمة لإيران تسعى بها لتمويل الإرهاب حول العالم، والمشاركة فى النزاعات الخارجية وتطوير الصواريخ البالستية، مؤكدا أن على نظام طهران التوقف عن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وقال إن تلك الشركة الصينية تورطت فى صفقة كبيرة لشراء نفط خام من إيران بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للشركات الصينية فى هذا الشأن والمنتهية فى 2 مايو الماضي.

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وتتضمن تلك العقوبات تجميد أى ممتلكات ومصالح الشركة الصينية على الأراضى الولايات المتحدة أو تقع فى حيازة شخص أمريكى ويتعين عدم التعامل مع تلك الممتلكات أو المصالح بالنقل أو التصدير أو سداد أو سحب المدفوعات.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا أخرى وحظرت دخول الولايات المتحدة ل "يو مين لي" رئيس الشركة الصينية، وسوف تضم وزارة الخزانة الأمريكية تلك الشركة الصينية ورئيسها إلى قائمة حظر التعاملات.

وقال الوزير الأمريكى إن أى كيان يفكر فى التهرب من العقوبات الأمريكية عليه أن يضع هذا الإجراء فى اعتباره والذى يؤكد التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الإجراءات العقابية لطهران وتحميل نظامها المسئولية عما تقوم به ومنعه من مصادر التمويل لتنفيذ سياسة خارجية تدميرية وحرمان الشعب من هذه الثروات.

وشدد على ضرورة أن تبذل كافة الكيانات طاقتها لتكون بمنأى عن الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات وألا تسعى لدعم طهران ولا للحرس الثورى أو غيره من الفرق المدعومة من هذا النظام.