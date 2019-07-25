وزير الحج والعمرة في السعودية يتفقّد مؤسسة مطوفى حجاج إيران

تفقّد الدكتور محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة، أمس، مقرّ مؤسسة مطوفى حجاج إيران فى إطار الوقوف على الاستعدادات لموسم حج هذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اطلع وزير الحج والعمر خلال الزيارة على سير عمل الخطة التشغيلية التى أعدتها المؤسسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وعقد وزير الحج والعمرة، اجتماعًا بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر وأعضاء المجلس، جرى خلاله مناقشة برامج عمل الخطة التشغيلية التى أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تطرّق الاجتماع إلى عمليات الاستقبال والتفويج والنّقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات التى تسهم فى تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان فى ظل ما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم فى أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وحثّ وزير الحج والعمرة، الجميع على الارتقاء بآليات العمل وتجويد الآداء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات، مقدّرًا جهود القائمين على المؤسسة كافة لحرصهم وتفانيهم فى أداء مسؤولياتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام.