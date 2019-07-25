مقتل 5 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري استهدف حافلة حكومية بأفغانستان كابول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، جراء تفجير انتحاري استهدف حافلة حكومية أفغانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي استهدف حافلة تابعة لوزارة النقل الأفغانية في شرقي كابول.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم .
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