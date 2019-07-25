بعد خسارتها في اليمن.. قرقاش الإمارات في مهمة لحفظ ماء الوجه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت مصادر اعلامية خليجية عن قيام ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد بتكليف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بمهمة جديدة تتعلق باليمن.

وأشارت المصادر الى أن مهمة وقواق الإمارت “قرقاش” الجديدة تتمثل في حفظ ماء وجه الإمارات بعد هزيمتها في اليمن، لا سيما بعد الإنسحاب المفاجئ من العدوان على اليمن على خلفية الهزائم والانتكاسات المتتالية للتحلف بقيادة الرياض، فضلاً عن تنامي القوة الصاروخية والمسيرة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مما يعرض اقتصادها للخطر.

ويسعى قرقاش منذ توليه لهذه المهمة لإقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدم تورط بلاده في الجرائم الإنسانية التي ارتكبها التحالف في اليمن بالإضافة الى عدم إنسحابها الفعلي من اليمن وفقاُ لما جاء في مقاله الاخير في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، حيث يقول أن بلاده تنفذ عملية إعادة انتشار في اليمن.

ليتراجع بعدها بالقول “لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل”، مؤكدا أن “الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية”.

وحملت تغريدات قرقاش على صفحتة بتويتر مؤشرات بانسحاب قوات بلاده من مواقع وقواعد عسكرية في مأرب والساحل الغربي، وإحلال قوات سعودية بديلة عنها.