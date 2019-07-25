أدرعي: اعتقال 16 مطلوبًا فلسطينيًا في يهودا والسامرة

أفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بانه "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 16 مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد السكان وقوات الأمن.
كما صادرت قوات الأمن مخرطتيْن لإنتاج الوسائل القتالية غير القانونية في مدينة نابلس.
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