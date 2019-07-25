أدرعي: اعتقال 16 مطلوبًا فلسطينيًا في يهودا والسامرة

أفاد المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ بانه "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت ​قوات الأمن​ 16 مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة ​يهودا​ و​السامرة​ يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد السكان وقوات الأمن.

كما صادرت قوات الأمن مخرطتيْن لإنتاج الوسائل القتالية غير القانونية في ​مدينة نابلس​.