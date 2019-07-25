حاكم بورتوريكو أعلن أنه سيستقيل من منصبه في 2 آب

أعلن حاكم ​بورتوريكو​ ريكاردو روسيلو، بعد أسبوعين من التظاهرات الحاشدة بسبب رسائل مهينة تسخر من النساء والمثليّين وضحايا الإعصار "ماريا" وغيرهم، "أنّني بعدما سمعت الاتهامات وناقشت الأمر مع عائلتي، اتّخذت القرار الآتي: اليوم أعلن لكم أنّني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارًا من الجمعة 2 آب".

ويواجه الحاكم روسيلو أزمة سياسيّة كبيرة بسبب رسائل متبادلة في دردشة وقضايا فساد تتعلّق بمبالغ كان يفترض أن تُخصّص لمساعدة ضحايا الإعصار "ماريا" الّذي اجتاح بورتوريكو عام 2017 وأدّى إلى مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص.