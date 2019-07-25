أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو، بعد أسبوعين من التظاهرات الحاشدة بسبب رسائل مهينة تسخر من النساء والمثليّين وضحايا الإعصار "ماريا" وغيرهم، "أنّني بعدما سمعت الاتهامات وناقشت الأمر مع عائلتي، اتّخذت القرار الآتي: اليوم أعلن لكم أنّني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارًا من الجمعة 2 آب".
ويواجه الحاكم روسيلو أزمة سياسيّة كبيرة بسبب رسائل متبادلة في دردشة وقضايا فساد تتعلّق بمبالغ كان يفترض أن تُخصّص لمساعدة ضحايا الإعصار "ماريا" الّذي اجتاح بورتوريكو عام 2017 وأدّى إلى مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم بورتوريكو أعلن أنه سيستقيل من منصبه في 2 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.