ترامب يرفع الفيتو ضد قرار للكونغرس بوقف بيع أسلحة للسعودية

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات اللتين تخوضان عدوانا مدمرا على اليمن.
ولفت ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ الى أن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".
وصادق الكونغرس هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات.
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