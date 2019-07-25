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ترامب يرفع الفيتو ضد قرار للكونغرس بوقف بيع أسلحة للسعودية

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نقض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل ​​ و​الإمارات​ اللتين تخوضان عدوانا مدمرا على ​اليمن​.

ولفت ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ الى أن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وصادق ​الكونغرس​ هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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