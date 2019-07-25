عيتاني: كل الحلول المطروحة لأزمة النفايات هي قصيرة الأمد

أكد رئيس بلدية ​بيروت​ ​جمال عيتاني​ في حديث اذاعي أن "كل الحلول المطروحة ل​أزمة النفايات​ هي قصيرة الامد وغير جذرية"، مشيرا الى ان "معمل التفكك الحراري لبيروت مازال مطروحا".

وشدد عيتاني على اننا "امام ازمة كبيرة تستوجب تجاوب كل الافرقاء ويجب ان يكون هناك حلولا سريعة".