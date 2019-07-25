أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني في حديث اذاعي أن "كل الحلول المطروحة لأزمة النفايات هي قصيرة الامد وغير جذرية"، مشيرا الى ان "معمل التفكك الحراري لبيروت مازال مطروحا".
وشدد عيتاني على اننا "امام ازمة كبيرة تستوجب تجاوب كل الافرقاء ويجب ان يكون هناك حلولا سريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر عيتاني: كل الحلول المطروحة لأزمة النفايات هي قصيرة الأمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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