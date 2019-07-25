أشار مدير الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​جاد حيدر​ إلى أنّ محاولة البعض للجمع ما بين الاشتباك الحزبي المسلّح في ​الشويفات​ وما بين محاولة اغتيال وزير في الحكومة في البساتين محاولة صبيانية لا تقدّم ولا تؤخر، وتهدف إلى تشتيت الرأي العام، مؤكداً أنّه لن يثنينا أحد عن مطلبنا المحق ب​المجلس العدلي​، ويكفي اختراع روايات وأوهام لتعطيل البلد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيدر: الجمع بين حادثتي الشويفات والبساتين لا يقدم ولا يؤخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.