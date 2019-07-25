أكّدت مصادر متابعة لحركة الإتصالات بقضية حل ملف حادثة ​قبرشمون​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "زيارة رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ إلى ​عين التينة​، الّتي كان طلب هو موعدها، لم تسهم في تحريك الأمور الّتي تراوح مكانها، وذلك في انتظار خرق ما في مكان ما".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: زيارة أرسلان لعين التينة لم تسهم بتحريك الأمور بانتظار خرق ما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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