أبو كسم: إعتراف فرقة "مشروع ليلى" بالاساءة للكنيسة يؤكد اننا لم نتجن على احد

كشف رئيس "​المركز الكاثوليكي للإعلام​" الأب ​عبدو أبو كسم​ عن "حصول اجتماع يوم أمس بين مطران جبيل ​ميشال عون​ وفعاليات جبيل من جهة، ولجنة "​مهرجانات جبيل​ الدولية" وفرقة "مشروع ليلى" من جهة أُخرى، وسيكون لنا اجتماع مع المطران عون لنخرج بالقرار الرسمي حول الموضوع".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، لفت أبو كسم الى ان "فرقة "مشروع ليلى" اعترفت بالاساءة للكنيسة وأبدت استعدادها لتقديم اعتذار علني"، معتبرا ان "هذا الاعتراف يؤكد أننا لم نتجنَ على احد".

واشار الى ان "موضوع الحفل الموسيقي في جبيل سيكون قيد البحث، وقرار الكنيسة سيكون مدروسا، خصوصا ان الموضوع تخطى الاساءة وتحول الى رأي عام"، مركزا على ان "​لبنان​ هو بلد متعدد الطوائف، وكل طائفة تحاول الحافظ على خصوصيتها".