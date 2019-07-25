سعد: "يعيّط" أرسلان قدر ما يشاء ولا يجب التلهي بعملية "تكسير الرؤوس"

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، أنّ "من غير المقبول أن تتعطّل أعمال ​الحكومة​، لأيّ سبب من الأسباب، فمن المفروض أن تكون "حكومة إلى العمل" بمكوّناتها كافّة على أهبّ استعداد للعمل، وليس من المفروض تعطيل جلساتها لأيّ سبب من الأسباب، محقًّا كان أم غير محق".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "هذا ما كان متّفقًا عليه مع ​تشكيل الحكومة​. نحن كفريق سهّلنا وتساهلنا مع تشكيل الحكومة، لأنّنا اعتبرناها حكومة إنقاذيّة. ونأسف تعليقها عند أوّل معطف، خصوصًا في هذا التوقيت المشبوه"، مركّزًا على أنّ "الوقت الآن هو للإنصراف إلى هموم الناس وشؤونهم وتحديدًا ​الوضع الاقتصادي​، بدل التلهي بعمليّة "تكسير الرؤوس" لأنّ انهيار الدولة سيرتدّ على الجميع".

وعن كلام رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، لفت سعد إلى أنّ "يعيّط" بمقدار ما يشاء، إذا لم يكن لدى الفريق الّذي يدعمه نيّة لتهدئته فنحن في صلب مشكلة كبيرة. الطابة ليست في ملعب أرسلان إنّما في ملعب الّذين يدعمونه، فوحده لا يمكنه تعطيل الحكومة. أتمنّى أن يعي الجميع خطورة المرحلة".

ورأى أنّ "قسمًا كبيرًا من فريق الثامن من آذار يعيدنا بالذاكرة إلى أيام التعطيل، فيما تعويلنا على القسم الّذي يعي خطورة المرحلة، ونتمنّى أن يقوموا بدورهم بغضّ النظر عن التحالفات السياسيّة".