رئيس بلدية الجديدة: لسنا البلد الوحيد الذي يرمي نفاياته في البحر

اشار رئيس بلدية الجديدة ​أنطوان جبارة​ إلى أن "كمية ​النفايات​ التي تم الاتفاق على دخولها الى ​مطمر برج حمود​ تم تجاوزها والمطمر اقترب من الامتلاء"،مؤكدا انه "حتى الان لم ترسو الامور على اي حل لازمة النفايات والحل الوحيد المنطقي الان هو اعادة فتح ​مطمر الناعمة​".

وفي حديث اذاعي اوضح جبارة أن "​لبنان​ ليس البلد الوحيد في ​العالم​ الذي يرمي نفاياته في البحر ولكن مشكلة لبنان انه بلد صغير ولا يوجد فيه مساحات شاسعة".