اشار رئيس بلدية الجديدة أنطوان جبارة إلى أن "كمية النفايات التي تم الاتفاق على دخولها الى مطمر برج حمود تم تجاوزها والمطمر اقترب من الامتلاء"،مؤكدا انه "حتى الان لم ترسو الامور على اي حل لازمة النفايات والحل الوحيد المنطقي الان هو اعادة فتح مطمر الناعمة".
وفي حديث اذاعي اوضح جبارة أن "لبنان ليس البلد الوحيد في العالم الذي يرمي نفاياته في البحر ولكن مشكلة لبنان انه بلد صغير ولا يوجد فيه مساحات شاسعة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الجديدة: لسنا البلد الوحيد الذي يرمي نفاياته في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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