شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، على أنّه "لا يحقّ لأي مكوّن سياسي أن يعطّل الحكومة في هذا الظرف الدقيق، ويحوّل "حكومة إلى العمل" إلى حكومة تعطيل"، لافتًا إلى أنّ "لدينا واجب أساسي وهو طمأنة المواطن على مستقبله ومستقبل أبنائه، ويجب أن نعيد ثقته بالدولة، لكن هذه الممارسات لا تعيد الثقة، وتعيدنا بالتاريخ إلى الانقسام العمودي بين فريقي 8 و14 آذار".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "المكوّن الّذي يعتبر أنّه لا يرغب في أن يكون في الحكومة، عليه الاستقالة"، مبيّنًا أنّ "موقفنا من المجلس العدلي معروف، وفي حال لم نستوعب أن الأسلوب المُتّبع منذ البداية خاطئ وأوصلنا إلى هذا الوضع لن نتمكّن من التقدّم. الحلعلى الطريقة اللبنانية هو أسلوب غير مجدي ومضر وأوصلنا إلى هنا".
وأكّد سعد أنّ "الموازنة لم تعد الثقة إلى المواطن ولا أحد لديه مصلحة في "تطييرها".ورأى أنّ "مجلس الخدمة المدنية هو الممر الإلزامي لكل توظيف في الدولة، ونحن في دولة توقّف فيها التوظيف ولا مسح للوظائف الحاليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: لا أحد لديه مصلحة بـ"تطيير" الموازنة ومن لا يرغب بالتواجد في الحكومة عليه الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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