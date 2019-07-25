النشرة: الاضراب العام في مخيم عين الحلوة يدخل يومه العاشر

افاد مراسل النشرة في صيدا ان الاضراب العام والاقفال التام في مخيم عين الحلوة دخل يومه العاشر حيث بقيت الطرقات مقفلة بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية امام السيارات باستثناء المشاة.
ومن المقرر، أن يترأس محافظ الجنوب منصور، ضو في سراي صيدا الحكومي، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الجنوب، بمشاركة قادة الاجهزة القضائية والعسكرية والأمنية لتقييم الوضع الأمني في مدينة صيدا والمخيمات على ضوء الإحتجاجات الفلسطينية المتصاعدة، رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض إجازة عمل.
وأكدت مصادر فلسطينية، انه جرى تشكيل "لجنة متابعة مركزية" منبثقة عن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان وقد جرى تسمية اعضائها الخمسة وهم " عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا عن "تحالف القوى الفلسطيني"، أمير الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب عن "القوى الاسلامية"، نائب الامين العام لحركة انصار الله الحاج ماهر عويد، واللواء منير المقدح مسؤول أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ومن المتوقع ان تعقد اللجنة اولى اجتماعاتها في غضون الساعات المقبلة، من اجل وضع خطة عمل تحاكي الحراك السياسي والشعبي في المخيمات.
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