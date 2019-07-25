النشرة: الاضراب العام في مخيم عين الحلوة يدخل يومه العاشر

افاد مراسل النشرة في صيدا ان الاضراب العام والاقفال التام في ​مخيم عين الحلوة​ دخل يومه العاشر حيث بقيت الطرقات مقفلة بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية امام السيارات باستثناء المشاة.

ومن المقرر، أن يترأس محافظ الجنوب منصور، ضو في ​سراي صيدا​ الحكومي، اجتماعا ل​مجلس الامن الفرعي​ في الجنوب، بمشاركة قادة الاجهزة القضائية والعسكرية والأمنية لتقييم الوضع الأمني في مدينة صيدا والمخيمات على ضوء الإحتجاجات الفلسطينية المتصاعدة، رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض إجازة عمل.

وأكدت ​مصادر فلسطينية​، انه جرى تشكيل "لجنة متابعة مركزية" منبثقة عن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان وقد جرى تسمية اعضائها الخمسة وهم " عضو المكتب السياسي ل​جبهة التحرير الفلسطينية​ صلاح اليوسف عن "​منظمة التحرير الفلسطينية​"، ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا عن "تحالف القوى الفلسطيني"، أمير ​الحركة الاسلامية المجاهدة​ ​الشيخ جمال خطاب​ عن "​القوى الاسلامية​"، نائب الامين العام لحركة انصار الله الحاج ماهر عويد، و​اللواء منير المقدح​ مسؤول أمن ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان.

ومن المتوقع ان تعقد اللجنة اولى اجتماعاتها في غضون الساعات المقبلة، من اجل وضع خطة عمل تحاكي الحراك السياسي والشعبي في المخيمات.