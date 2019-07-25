رأى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيدا عن التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الاوصول المعروفة والمتبعة"، داعيا الى "ترك الخلافات السياسية بعيدا عن القضاء".
ولفت الى أنه "وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية يتبين أن لا علاقة بين طريق البساتين قبر شمون ومضيق هرمز"، مشيرا الى أن "كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بان نستطيع توسيع دوار قبر شمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاما".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط:يمكن للقضاء حسم قضيتي الشويفات والبساتين اذا ابتعدت عنه السياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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