التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها أنصار الله لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف المشتركة تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​)، من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنيّة والمدنيّين في مدينة خميس مشيط".

وأكّد في بيان، أنّ "لا صحّة لما تبثه وسائل إعلام "أنصار الله" من أنّهم استهدفوا مواقع حسّاسة في قاعدة الملك خالد الجوية" واصفًا تلك الأخبار بأنّها "أكاذيب تعكس حالة اليأس الّتي تعيشها الميليشيا". وأوضح أنّ "استمرار "أنصار الله" بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يثبت إجرام هذه الجماعة بارتقاء أعمالها العدائيّة والإرهابيّة إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

وأكّد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأنّ هذه الأعمال العدائيّة والإرهابيّة لاستهداف الأعيان المدنيّة والمدنيّين سيتمّ التصدّي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".