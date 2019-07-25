سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى

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سيول: أفاد مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخين قصيري المدى" باتجاه البحر الخميس، ما يؤكد التكهنات حول هوية القذائف التي أطلقتها بيونغ يانغ بعيد الفجر.
قال المسؤول لفرانس برس "لقد تأكدنا بأنها كانت صواريخ. أحد الصاروخين حلّق مسافة 430 كيلومترًا، والآخر يقدّر أنه حلّق لمسافة اطول"، مضيفًا أن تحليلًا مشتركًا للصاروخين يجري مع واشنطن.
وأشار المسؤول إلى أنه "من غير الواضح إن كان (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون قد أشرف على العملية من موقع الإطلاق".
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