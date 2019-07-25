دراسة: أصحاب الحد الأدنى من الأجور في تركيا عاجزون عن شراء الطعام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث "نقابة عمال المعادن المتحدة" في تركيا عن تراجع القوة الشرائية للسلع الغذائية للعاملين، بالحد الأدنى للأجور الذي ارتفع بقدر ارتفاع معدلات التضخم، بنحو 3.18 في المئة خلال العام الأخير. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتشير نتائج الدراسة التي أجريت استنادا إلى أسعار المواد التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركي وإحصاءات السلع الأساسية والفرعية لمؤشر أسعار المستهلك إلى تراجع القدرة على شراء الفاكهة، التي تصدرت قائمة المنتجات التي تراجعت قدرة العاملين بالحد الأدنى للأجور على شرائها، بنحو 12 في المئة خلال عام.

وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد تراجع القدرة على شراء الفاكهة بنحو 11.7 في المئة، وتراجع القدرة على شراء الحبوب والخبز بنحو 7.7 في المئة، وتراجع القدرة على شراء اللحوم بنحو 5.5 في المئة، وتراجع القدرة على شراء الألبان والأجبان والبيض بنحو 4.6 في المئة، وتراجع القدرة على شراء الزيوت والدهون بنحو 5.8 في المئة، وتراجع القدرة على شراء الأسماك بنحو 6.7 في المئة، وتراجع القدرة على شراء السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلوى بنحو 1.9 في المئة.

وكشفت الدراسة أنه خلال يونيو 2019، بات العاملون بالحد الأدنى للأجور بحاجة إلى ألفين و830 ليرة للحصول على قدر الفاكهة، وهو رقم أكبر بكثير من نظيره في يونيو 2018، في حين أنهم بحاجة إلى ألفين و708 ليرة للحصول على القدر نفسه من الخبز ومنتجات الحبوب، وألفين و645 ليرة للحصول على القدر نفسه من اللحوم الحمراء، وألفين و653 ليرة للحصول على القدر نفسه من الدهون والزيوت، وألفين و621 ليرة للحصول على القدر نفسه من الألبان ومنتجاتها، وكلها أرقام أعلى من العام الماضي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وارتفعت القدرة على شراء الخضروات بنحو 18 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار بنحو 57 في المئة.

وأوضحت الدراسة أن قدرة أصحاب الحد الأدنى من الأجور على شراء الخضروات ارتفعت بنحو 18.16 في المئة خلال العام الأخير، كما بلغ متوسط الزيادة السنوية في أسعار الخضروات نحو 57 في المئة خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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سكاي نيوز عربية