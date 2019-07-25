دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رئيس فنزويلا يحمّل واشنطن مسؤولية انقطاع الكهرباء في بلاده

ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء باللوم على الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وتحدث الرئيس مادورو في مقر الجيش في بداية مناورة عسكرية للاحتفال بالذكرى 236 لميلاد مقاتل الحرية سيمون بوليفار.

وقال مادورو، إن «الهجوم الكهرومغناطيسي» الذي وقع يوم الإثنين الماضي والذي أثر على جميع الولايات الفنزويلية البالغ عددها 23 ولاية، كان بمستوى تكنولوجي عالٍ، وبالتالي كان قادرًا على إيقاف تشغيل الطاقة على الرغم من استراتيجيات حماية شبكة الكهرباء.

وأضاف مادورو إن خدمة الكهرباء «عادت مرة أخرى».

ومع ذلك، ظلت ولاية زوليا الشمالية الغربية بلا كهرباء، حيث أغلقت معظم الشركات أبوابها خوفًا من النهب، وفق ما أوردته صحيفة إل ناسيونال اليومية.

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وكان انقطاع الكهرباء هو الخامس على نطاق واسع في فنزويلا هذا العام.

وتابع مادورو أن فنزويلا تعرضت لعشرات «الهجمات» على شبكة الكهرباء في الأشهر الأخيرة.

وتلقي الحكومة باللائمة في الانقطاعات على المعارضة والولايات المتحدة، التي تتهمها بالتخطيط للإطاحة بمدورو.

من جانبها، تعزو المعارضة انقطاع التيار الكهربائي إلى الفساد وسوء الإدارة.