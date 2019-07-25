منظمات إسلامية ماليزية تدعو لتنظيم حملة دولية لإدانة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (أ ش أ):

دعا المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، الشعب الماليزي والمجتمع الدولي للانضمام إلى تنظيم حملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي غدًا الجمعة، لإدانة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم الخميس، عن الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور أحمد ثاني السيد، في مؤتمر صحفي عقده في السفارة الفلسطينية بكوالالمبور، قوله إن الحملة التي ستقام طيلة يوم غد الجمعة، سوف تستخدم هاشتاج "#عار_عليك_يا _إسرائيل"، وأضاف، "نريد أن نرسل الرسالة بأن هذا العمل اللا إنساني الإسرائيلي هو عار عليها، ولذلك، نحن لا نغلق أعيننا ولا نصم آذاننا بأعمالك يا إسرائيل".

وتابع قائلاً إن الحملة تعتبر أبسط المبادرات التي يمكن للجمهور القيام بها لإدانة جريمة إسرائيل في هدم 100 شقة سكنية تأوي نحو 500 فرد.

وفي سياق متصل، أدان السفير الفلسطيني لدى ماليزيا وليد أبو علي بأشد العبارات، هدم إسرائيل عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس ووصفه بأنه جريمة حرب إسرائيلية ، وطالب السفير الشعب الماليزي والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة ، وقال " إن هذه الأعمال الوحشية جاءت من أجل حشد الدعم الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود قبل انتخابات سبتمبر المقبل".