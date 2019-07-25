رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غيات:
يجري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة بالمحافظة.
يتفقد مدبولي المنطقة الحرة بالعامرية، ومشروع مرغم ٢، كما يتفقد وحدة النافتا بشركة إنريك، وأيضًا مستشفى العجمي العام.
كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع "بشائر الخير" ومشروع تطوير ترعة المحمودية "شريان الأمل"، وكذلك تطوير مدخل الإسكندرية من الصحراوي حتى الكورنيش، والمنطقة حول الاستاد.
ويعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن المحافظة، عقب جولاته للتعرف على مشكلات المحافظة والعمل على حلها.
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