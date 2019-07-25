سفينة حربية أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان في خطوة قد تغضب الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):

أعلنت البحرية الأمريكية عن إبحار سفينة حربية تابعة لها عبر مضيق تايوان الاستراتيجي يومي الأربعاء والخميس، بعد أقل من يوم من إعلان الصين أنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها لإعادة الوحدة مع تايوان.

ونقلت قناة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية كلاي دوس قوله إن العملية التي نفذتها السفينة "يو إس إس أنتيتام" كانت روتينية و"وفقا للقانون الدولي".

وأضاف أن هذا العبور "يدل على التزام الولايات المتحدة بشأن حرية وفتح منطقة المحيط الهادئ والهندي"، مضيفًا أن "البحرية الأمريكية ستواصل الطيران والإبحار وتنفيذ العمليات في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها راقبت عملية المرور وأن الوضع ليس به شيء غير معتاد.

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وتعد هذه هي المرة السادسة التي تبحر فيها سفن تابعة البحرية الأمريكية خلال العام الجاري عبر المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا والذي يفصل تايوان عن الصين.

ولكن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات من إصدار بكين لتقرير دفاعي ذكرت فيه أن "إعادة الوحدة التامة" لتايوان مع الصين من مصلحة الصين الأساسية.

يشار إلى أن تايوان، الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين مقاطعة مارقة، قد أدانت بكين لرفضها التخلي عن استخدام القوة.

وقال رئيسة تايوان تساي إنج-ون للصحفيين اليوم الخميس إن تايوان بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها والحفاظ على التعاون الدولي، مضيفة أن "كل الاطراف تتقاسم مسؤوليات السلام عبر المضيق والاستقرار الاقليمي. وعلى الصين أن تتحمل مسؤوليتها ... ولقد بذلنا قصارى جهدنا لفترة طويلة".

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين بسبب خلافهما التجاري مؤخرًا بسبب الموقف الأمريكي فيما يتعلق بتايوان.