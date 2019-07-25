سفينة حربية أميركية تبحر عبر مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأميركية عن إبحار سفينة حربية تابعة لها عبر مضيق تايوان الاستراتيجي يومي الأربعاء والخميس، بعد أقل من يوم من إعلان الصين أنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها لإعادة الوحدة مع تايوان.

ونقلت قناة (سي.إن.إن) الإخبارية عن المتحدث باسم الأسطول السابع بالبحرية الأميركية كلاي دوس قوله إن العملية التي نفذتها السفينة "يو إس إس أنتيتام" كانت روتينية و"وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف أن هذا العبور "يدل على التزام الولايات المتحدة بشأن حرية وفتح منطقة المحيط الهادئ والهندي"، مضيفاً أن "البحرية الأميركية ستواصل الطيران والإبحار وتنفيذ العمليات في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها راقبت عملية المرور وأن الوضع ليس به شيء غير معتاد.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي تبحر فيها سفن تابعة البحرية الأميركية خلال العام الجاري عبر المضيق البالغ عرضه 180 كيلومتراً والذي يفصل تايوان عن الصين.

ولكن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات من إصدار بكين لتقرير دفاعي ذكرت فيه أن "إعادة الوحدة التامة" لتايوان مع الصين من مصلحة الصين الأساسية.

يشار إلى أن تايوان، الديموقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين مقاطعة مارقة، قد أدانت بكين لرفضها التخلي عن استخدام القوة.

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