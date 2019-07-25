اتحاد "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" في إطار "المعسكر الديمقراطي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن كل من "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في قائمة واحدة لانتخابات الكنيست المقبلة تحت اسم "المعسكر الديمقراطي".
وتنضم ستاف شافير إلى التحالف الجديد بعد انسحابها من حزب "العمل"، لتحتل المكان الثاني في القائمة، والتي وصفت بأنها العامل الذي يجمع أطراف الاتحاد.
يترأس القائمة رئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتش في المكان الأول، بينما يحتل رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، (من حزب "إسرائيل ديمقراطية") المكان العاشر في القائمة.
ويعتقد المبادرون للاتحاد أن "إقامة المعسكر الديمقراطي هو خطوة أولى ضرورية في مهمة إعادة إسرائيل إلى السكة".
وجاء أن مرشحي "إسرائيل ديمقراطية" سيتم ترشيحهم في المواقع الثالث والسابع والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر في القائمة، بحيث يكون الجنرال يائير غولان في المكان الثالث، والبرفيسور يفعات بيتون في المكان السابع.
وأكد عضو الكنيست من "ميرتس"، عيساوي فريج، على دعمه للقائمة، علما أنه سيتم ترشيحه في المكان السادس فيها.
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