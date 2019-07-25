حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يظل الطقس اليوم، الخميس، حارا، حيث تكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في السهل الساحلي، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام القادمة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 20، صفد 31 – 19، طبرية 39 – 22، الناصرة 34 – 22، حيفا 32 – 24، يافا 31 – 22، القدس المحتلة 32 – 20، عسقلان 31 – 22، عين جدي (البحر الميت) 39 – 28، بئر السبع 35 – 19، أم رشرش (إيلات) 42 – 27.

ويتوقع أن يكون البحر مائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 140 سنتمترا.

أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف ملموس على درجات الحرارة، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم. وتكون الريح جنوبية غربية حتى شمالية غربية بسرعات تتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف ملموس آخر على درجات الحرارة، السبت، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم. أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.