اللد: إصابة طفلة برصاصة في الظهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفلة في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس، الأربعاء، في مدينة اللد، دون أن تضح بعد ظروف الجريمة.
وجاء أن الطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، وقد أصيبت برصاصة في ظهرها في أحد شوارع مدينة الد، ووصفت إصابتها بالمتوسطة.
ووصلت طواقم الإٍسعاف إلى موقع الجريمة، وقدمت الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.
كما وصلت قوات من الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ظروف وملابسات الجريمة.
وعلم أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا في الساعة 23:37 بشأن إصابة الطفلة. وبحسب أحد المسعفين فإن الطفلة كانت في وعيها الكامل، وأنه تم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة متوسطة ومستقرة.
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