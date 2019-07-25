ما سيبحثه وفد بغداد الذي وصل لاربيل امس

افاد مصدر سياسي، بان وفدا من الحكومة المركزية في بغداد، وصل الى اربيل.
وقال المصدر للسومرية نيوز ان "وفدا رفيع المستوى من العاصمة بغداد وصل إلى مطار أربيل الدولي"، مبينا ان "نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباد طالباني كان في استقبال الوفد".
واضاف ان "الوفد سيبحث القضايا الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد وملف النفط على وجه الخصوص"، مشيرا الى ان "الوفدضم وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض".
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