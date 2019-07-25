القوات الامنية تعتقل المخمورين وتنقلهم الى احدى المراكز القريبة اجراءات اصولية

افاد مصدر امني، بأن سبعة من معتصمي الشهادات العليا اصيبوا اثر حادث دهس في بغداد. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "سبعة من معتصمي الشهادات العليا اصيبوا بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد، نتيجة حادث دهس من قبل مخمورين يستقلون دراجة نارية ستوتة". واضاف ان "القوات الامنية تعتقل المخمورين ونقلتهم الى احدى المراكز القريبة اجراءات اصولية".

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