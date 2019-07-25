قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الخميس 2019/7/25 08:50 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/7/25 08:50 ص بتوقيت أبوظبي قوات الجيش والشرطة الأفغانية - أرشيفية

قُتل 5 أشخاص على الأقل، الخميس، وأصيب 10 آخرون في 3 تفجيرات انتحارية ضربت العاصمة الأفغانية كابول. وقال مسؤولون حكوميون إن انفجارين وقعا في كابول بعد دقائق من انفجار حافلة تقل موظفين حكوميين. ولم تفد السلطات الأفغانية على الفور بعدد محدد للضحايا، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

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