الان تتابع أكثر من 11 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية ضد نظام الملالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أفادت التقارير الوردة من أعضاء معاقل الانتفاضة الإيرانية داخل إيران أن الاحتجاجات والإضرابات من قبل مختلف شرائح المواطنين الإيرانيين ضد نظام الملالي متواصلة وآخذة في الارتفاع.

ففي يوم الاثنين الماضي 22 يوليو 2019 تم تنفيذ 11 حركة احتجاجية في طهران وغيرها من المدن الإيرانية وجرت هذه الاحتجاجات في وقت يستخدم فيه النظام جميع ممارساته القمعية بما في ذلك الاعتقال والسجن والفصل عن العمل والأعمال الأخرى للحيلولة دون اتساع نطاق الاحتجاجات.

تجمع احتجاجي لمراقبي الزراعة من جميع أنحاء البلاد في طهران

نظمت مجموعة من المراقبين الزراعيين الذين قدموا من مختلف المحافظات إلى طهران تجمعًا احتجاجيًا أمام وزارة الزراعة. ويقول المحتجون: منذ عام 2003 كنا أن نعمل في الوزارة ولكل واحد منا خبرة سنوات عديدة في العمل لكن للأسف لايوجد أي قانون لتوظيفنا في الوزارة أو إبرام عقد دائم معنا وهذه الظروف غير مريحة لنا ولا يفيدنا.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي شركة إتصالات البعيدة المدى بمدينة شيراز

نظمت مجموعة من متقاعدي شركة اتصالات البعيدة المدى تجمعًا أمام وزارة الصناعة في طهران للاحتجاج على عدم دفع مطالباتهم وكذلك عدم دفع رواتبهم للتقاعد.

تجمع مواطنين نهبت مؤسسة كاسبين أموالهم في طهران

نظم مواطنون نهبت مؤسسة كاسبين أموالهم تجمعًا أمام المكتب المركزي للمؤسسة في طهران احتجاجًا على نهب أموالهم من قبل المؤسسة التابعة لقوات الحرس.

تجمع احتجاجي لموظفي شركات أسهم العدالة

نظمت مجموعة من موظفي شركات أسهم العدالة تجمعًا احتجاجيًا أمام مجلس شورى الملالي للاحتجاج على انعدام الأمن الوظيفي وأكد المجتمعون إنهم سيواصلون تجمعاتهم الاحتجاجية مالم يتم تحقيق مطالباتهم.

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مدينة عسلويه.. تجمع موظفي منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة وطاقة «بارس»

نظم موظفو منظمة المنطقة الاقتصادية وطاقة «بارس» في عسلويه تجمعًا لليوم الثاني على التوالي للاعتراض على وضعهم الوظيفي وسياسات النظام في المؤسسة.

تجمع اعتراضي لموظفي كلية النفط والغاز بمدينة كجساران

نظم العمال الرسميون لكلية النفط والغاز بمدينة كجساران تجمعًا أمام القائممقامية للاحتجاج على منحهم الاجازة القسرية لمدة شهر دون دفع الرواتب.

تجمع مواطنين احتجاجًا على المدعي العام بمدينة جابهار

نظم مواطنون في منطقتي كمب دمبدب و وشنام بمدينة جابهار تجمعًا أمام مبنى النيابة العامة للاحتجاج على دعم المدعي العام لملتهمين الاراضي المحترفين.

تجمع موظفين غاضبين لمراكز الصحة في الأهواز

نظم موظفو مراكزالصحة الذين قدموا من مختلف مدن محافظة خوزستان خاصة رامهرمز وماهشهر إلى الأهواز بالإضافة إلى الأهوازيين تجمعًا احتجاجيًا أمام المنظمة المركزية للجامعة العلوم الطبية في الأهواز للاعتراض على عدم دفع رواتبهم ومخصصاتهم وكذلك تدني مستوى أجورهم، مطالبين بمتابعة وضعهم الوظيفي و دفع رواتبهم غيرمدفوعة.

تجمع عمالي لطريق «قزوين» السريع أمام مقرالمحافظة

نظم عمال طريق «قزوين» السريع تجمعًا أمام مقرالمحافظة للاعتراض على ظروف عملهم. لقد فقد 135 عاملاً وظائفهم بسبب دفع رسوم الكترونية في طريق «قزوين» السريع وتم توظيفهم في وظائف لا يرضون عنها مثل «أعمال غير تقليدية».

تجمع موظفين في «متروهولدينغ» في طهران

نظمت مجموعة من الموظفين في «متروهولدينغ» في طهران تجمعًا أمام المكتب المركزي للشركة في «تهران بارس» للاعتراض على تغيير وضعهم الوظيفي.

وجاء في التقرير أن المحتجين هتفوا شعارات ضد «محسن هاشمي» رئيس المجلس البلدي لطهران، مطالبين باستقالته.

تجمع احتجاجي لطالبي العمل بمدينة هويزه

نظمت مجموعة من طالبي العمل بمدينة هويزه تجمعًا أمام مبنى محافظة خوزستان للاحتجاج على انتظارهم لمدة سنتين للتوظيف في شركة هندسة وتنمية النفط.