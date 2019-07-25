القوى السودانية تؤكد أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة

ركز الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير السوادنية والجبهة الثورية، على إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، فضلًا عن إقامة سلطة مدنية انتقالية.

وأكد الطرفان أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة".

كان قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، قد اتفقا على العمل على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأسفرت المفاوضات بين القوى السودانية في أديس أبابا برعاية أفريقية، عن التوصل لاتفاق سياسي بشأن المرحلة الانتقالية وعملية السلام.