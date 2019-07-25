ركز الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير السوادنية والجبهة الثورية، على إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، فضلًا عن إقامة سلطة مدنية انتقالية.
وأكد الطرفان أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة".
كان قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، قد اتفقا على العمل على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.
وأسفرت المفاوضات بين القوى السودانية في أديس أبابا برعاية أفريقية، عن التوصل لاتفاق سياسي بشأن المرحلة الانتقالية وعملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى السودانية تؤكد أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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