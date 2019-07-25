افاد مصادر لقناة "العربية" عن "اختطاف وزير ​النفط​ الليبي الأسبق عبد الباري العروسي أمام منزله في ​طرابلس​". وأكد التجمع الوطني الليبي لثوار 17 شباط أن "مجموعة مسلّحة قامت باقتياد العروسي إلى وجهة غير معلومة، دون معرفة الأسباب وراء اختطافه"

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