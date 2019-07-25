أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن إدانة السعودية واستنكارها لـ"التفجير الإرهابي الّذي استهدف مقرّ بلدية مقديشو في الصومال، وأدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكّدًا "وقوف السعودية وتضامنها مع الصومال الشقيقة ضدّ جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية دانت التفجير الإرهابي في مقديشو: نقف مع الصومال ضد التطرف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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