خارجية السعودية دانت التفجير الإرهابي في مقديشو: نقف مع الصومال ضد التطرف والإرهاب

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن إدانة السعودية واستنكارها لـ"التفجير ​الإرهاب​ي الّذي استهدف مقرّ بلدية مقديشو في ​الصومال​، وأدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكّدًا "وقوف السعودية وتضامنها مع الصومال الشقيقة ضدّ جميع أشكال ​العنف​ والتطرف والإرهاب".