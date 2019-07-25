إسبيرا:سنحتفظ بوجود عسكري في منطقة الخليج لاحتواء الاستفزازات

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبيرا، أن القوات الأميركية لن تقوم حاليا بمرافقة السفن في منطقة الخليج، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة "لاحتواء الاستفزازات". وشدد على انه "سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر".
وأشار الوزير إلى أنه يخطط الأسبوع المقبل إلى مناقشة هذه المسألة مع قيادة القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بصدد إنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز. وجاء هذا البيان بعد سلسلة من الحوادث مع ناقلات نفط أجنبية، يلقي الغرب باللوم فيها على إيران.
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