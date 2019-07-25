سلطات ليبيا أطلقت سراح قارب يرفع العلم الإيطالي مع طاقمه بعد احتجازه

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أنّ "قارب الصيد "ترامونتانا" الّذي كان يرفع العلم الإيطالي، غادر مع طاقمه مرفأ مصراتة عائدًا إلى إيطاليا"، بعد يوم على احتجازه من قبل السلطات الليبية وإخضاع طاقمه للتحقيق.
ولفت إلى أنّ "المفاوضات مع السفارة والسلطات الليبية ساعدت على التوصّل إلى حلّ إيجابي بسرعة في قضية كانت تحمل تهديدًا جديًّا بأن تصل إلى درجة من التعقيد".
وكان آمر القطاع البحري في عملية "بركان الغضب" رضا عيسى، قد كشف يوم أمس أنّ "دورية خفر السواحل احتجزت قارب صيد إيطالي، لا يحمل تراخيص قانونيّة من قبل السلطات الليبيّة تمكّنه من الصيد في مياهها". وأوضح أنّ "طاقم المركب يتكوّن من سبعة أشخاص هم خمسة إيطاليين واثنان يحملان الجنسية التونسية"، مشيرًا إلى "جرّ القارب إلى ميناء مصراتة البحري، وتحويل طاقمه للتحقيق".
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