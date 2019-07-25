خروج تظاهرات في لندن ضد رئيس الوزراء البريطاني الجديد

تظاهر الآلاف ضد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ في وسط لندن، بعد ساعات على تأكيد تعيينه كزعيم جديد للبلاد.

واستخدم المتظاهرون ​حافلة​ تقليدية حمراء قديمة مفتوحة السطح من أجل التظاهرة التي حملت اسم "اللعنة على بوريس"، حيث وضعوا على طابقها العلوي أجهزة صوت لتبث الموسيقى وخطابات انتقادية لجونسون.

ثم توجه المتظاهرون الذين كانوا يطلقون هتافات مليئة بالشتائم الى "داوننغ ستريت" مقر ​مجلس الوزراء​ الذي تم ضرب طوق أمني حوله وأغلق بوجههم، ما أعاق حركة دخول الوزراء الجدد للاستعلام عن أدوارهم ​الجديدة​ في ​الحكومة​.