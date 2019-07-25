قاض فدرالي بكاليفورنيا يحظر العمل باجراءات ترامب الجدية حول الهجرة

أصدر القاضي الفيدرالي في ولاية ​كاليفورنيا​ جون تيغار أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالاجراءات ​الجديدة​ لإدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ التي تمنع ​المهاجرين​ من الحصول على حق اللجوء في حال كانوا قد دخلوا ​الولايات المتحدة​ من ​المكسيك​.

وأصدر القاضي تيغار حكمه الذي أصبح ساري المفعول مباشرة بعد جلسة استماع حول طعن بالاجراءات المثيرة للجدل التي تعتبرها ​الحكومة الأميركية​ ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.

وتهدف اجراءات ترامب الجديدة الى منع معظم طالبي اللجوء من ​أميركا​ الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم يأتون من المكسيك.