قاض فدرالي بكاليفورنيا يحظر العمل باجراءات ترامب الجدية حول الهجرة

أصدر القاضي الفيدرالي في ولاية كاليفورنيا جون تيغار أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالاجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.
وأصدر القاضي تيغار حكمه الذي أصبح ساري المفعول مباشرة بعد جلسة استماع حول طعن بالاجراءات المثيرة للجدل التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.
وتهدف اجراءات ترامب الجديدة الى منع معظم طالبي اللجوء من أميركا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم يأتون من المكسيك.
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