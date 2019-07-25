أبو الحسن: مستمرون بثبات وشجاعة وهدوء ولن ننفعل مهما إشتدت الضغوطات

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "محاولة تظهير المشهد وكأنه إنقسام بين فريقين في الجبل هو تضليل ونفخ أحجام ومحض أوهام ، وإن إرتضى البعض لعب أدوار صغيرة لأهداف كبيرة فهذا شأنهم ، نراها بكل وضوح محاولة إخضاع وتطويع ، لن نخضع مهما إشتدت الضغوطات وكثرت الرسائل والتهديدات ، مستمرون بثبات وشجاعة وهدوء ولن ننفعل".

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