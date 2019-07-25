رأت أوساط قريبة من "حزب الله"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إنّما دقّ جرس الإنذار تجنّبًا لانفجار أزمة النفايات على نطاق واسع".
ولفتت إلى أنّ "إعلانه عن عدم قدرة مطمر "الكوستا برافا" على تحمّل كميّات إضافيّة من نفايات المناطق، هو الّذي دفع في اتجاه البحث في الحلول النهائيّة". وجزمت أنّ "ما من أبعاد سياسية بتاتًا لموقف الاتحاد، وأيّ استنتاجات سياسيّة هي مجرّد سخافات".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط حزب الله للجمهورية: لا أبعاد سياسية بتاتا لموقف اتحاد بلديات الضاحية بملف "الكوستا برافا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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