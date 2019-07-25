أوساط حزب الله للجمهورية: لا أبعاد سياسية بتاتا لموقف اتحاد بلديات الضاحية بملف "الكوستا برافا"

رأت أوساط قريبة من "​حزب الله​"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ إنّما دقّ جرس الإنذار تجنّبًا لانفجار أزمة ال​نفايات​ على نطاق واسع".

ولفتت إلى أنّ "إعلانه عن عدم قدرة مطمر "الكوستا برافا" على تحمّل كميّات إضافيّة من نفايات المناطق، هو الّذي دفع في اتجاه البحث في الحلول النهائيّة". وجزمت أنّ "ما من أبعاد سياسية بتاتًا لموقف الاتحاد، وأيّ استنتاجات سياسيّة هي مجرّد سخافات".