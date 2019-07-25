معلوف: بند الناجحين بمجلس الخدمة المدنية حذف من الموازنة واستغربنا ذكره من جديد

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، "أنّني أستغرب تضمّن قانون الموازنة الّذي تمّ التوقيع عليه البند المتعلّق بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية، فعلى حدّ علمنا هذه النقطة قد نوقشت في مجلس النواب وحُذفت من الموازنة وفوجئنا بذكرها من جديد".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الجميع يعرف أنّ الموازنة يجب أن تمر، وهذه صفحة يجب أن تكون قد طُويت، وبدأنا نتطلّع إلى موازنة عام 2020"، مبيّنًا أنّه "تجري أحاديث في الاجتماعات المغلقة عن دعوة لجلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهو أمر ضروري لأنّ هناك الكثير من الأمور الّتي يجب البحث بها على طاولة الحكومة".
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