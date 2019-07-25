بالصور| على أنغام النوبة.. "بلاك تيما" يخطف الأضواء في مهرجان الأوبرا بالمسرح الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تألق فريق "بلاك تيما" خلال إحيائه ثالث ليالي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، في حفل ساهر أقيم مساء الأربعاء، على المسرح الروماني بالإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغاني الفريق المعروفة بين الشباب منها "بنت النوبة، ست الحسن، يا صديق، أنا عندي سر، النهاية،على شط النيل، بحار" إلى جانب عدد من الأعمال المعزوفة بالإيقاعات النوبية.

واختتم الفريق حفله بأغنية علموني عنيكي للنجم محمد منير، وسط تفاعل كبير من جمهور الإسكندرية وزوار المدينة الذين امتلأ بهم المسرح، وعبروا عن استحسانهم بالفقرات الفنية المقدمة.

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وفريق "بلاك تيما" تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم "أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده"، نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر كما نال العديد من الجوائز منها "الميوزك أوورد" للشرق الأوسط.

وتستضيف فعاليات مهرجان دار الأوبرا الصيفي المقام في المسرح الروماني بالإسكندرية عدد من النجوم المصريين والعرب من بينهم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، إيمان البحر درويش تامر عاشور، علي الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، غالية بن علي، ومحمد محسن، مى فاروق".

كما تشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة، منها "بلاك تيما، مسار إجباري، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيزوفرقتها، بغدادى بيج باند".​