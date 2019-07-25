"واتساب" يتيح الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة، تتيح لمستخدميه الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ومن المقرر أن تظهر الرسالة الصوتية على شريط الإشعارات، حتى يتمكن المستخدم من الاستماع لها من دون فتح "واتساب" والاستماع لها رسميًا أو إرسالها بصورة نهائية.

ووفق تغريدة نشرها حساب "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تم رصد الميزة الجديدة عبر الإصدار التجريبي للتطبيق (بيتا)، ولن يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور العلامة الزرقاء، التي تعني أنك استمعت إلى الرسالة عبر "واتساب".

وستكون متاحة قريبًا عبر نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون"، فيما ستكون متاحة على نظام "أندرويد" في وقت لاحق. كما أدمج "واتساب" في تلك التقنية خاصية الاستماع إلى الرسائل من سماعة الهاتف، من دون الحاجة إلى الاستماع لها عن طريق مكبر الصوت.​