جونسون يتلقى التهاني ويتعهد بـ"بريكست" في أكتوبر

تلقى بوريس جونسون، فور إعلانه رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، رسائل التهاني من مختلف أنحاء العالم، وتعهد جونسون في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية بإنجاز "بريكست" في 31 أكتوبر "مهما كلف الأمر".

وقال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر "من دون أدنى شك".

وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه رسمياً إنه سيبرم "اتفاقاً جديداً، اتفاقاً أفضل" مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع "سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، من دون أدنى شك".

وتولى جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا، اليوم، بعد اجتماع مع الملكة إليزابيث، في خطوة تضع شخصية داعمة جهراً للخروج من الاتحاد الأوروبي على رأس عملية الخروج للمرة الأولى منذ نتيجة الاستفتاء الصادمة في عام 2016.

ويدخل جونسون إلى داوننج ستريت وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا، إذ تشهد انقساماً بشأن الخروج من الاتحاد وتضعفها أزمة سياسية استمرت على مدى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل.

وتعهد جونسون ببث الطاقة في البلاد وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر مهما كلفه الأمر، وهو ما قد يضع المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي ويدفعها نحو أزمة دستورية محتملة، أو انتخابات في الداخل.

وعين جونسون دومينيك كامنجز، الذي أدار حملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستشاراً كبيراً له.

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وقوبل تعيين كامنجز، المعروف بأسلوبه الميال للجدل الذي يثير الإعجاب والضيق بنفس القدر، بإشادة بعض من شاركوا في حملات داعية للخروج من التكتل والذين قالوا إن كامنجز، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، يمثل الفرصة الوحيدة لإحداث تغيير في الحكومة يمكنها بقوة من الخروج.

وقبل أن تقدم تيريزا ماي استقالتها بادر عدد من الوزراء المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى تقديم استقالاتهم.

وقال وزير المالية فيليب هاموند، الذي كان قد وعد بالتصدي لأي محاولات لفرض بريكست من دون اتفاق، إن "رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه حرية اختيار شخصية تتوافق تماماً مع آرائه".

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وعلى صعيد آخر، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقدمة المهنئين، حيث كتب على تويتر "تهانينا لبوريس جونسون لفوزه لرئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!".

وهنأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بوريس جونسون على رئاسته للحكومة البريطانية.

وكتبت ميركل إلى جونسون: "اتطلع إلى تعاون جيد واستمرار تعميق علاقاتنا الثنائية"، مضيفة أن الدولتين "تضطلعان بجهد مشترك من أجل توفير نظام دولي قائم على القواعد ومن أجل توفير ميراث أوروبي مشترك".